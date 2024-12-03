Кремль назвал тревожной ситуацию в Южной Корее

Песков: в Кремле внимательно наблюдают за событиями в Южной Корее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за событиями в Южной Корее в связи с введением в стране военного положения. Его слова привел «Интерфакс».

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — отметил Песков.

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание и объявил о введении в стране военного положения. Это решение он мотивировал необходимостью защитить свободный конституционный порядок.

Позже южнокорейская оппозиция призвала привлечь Юн Сок Еля к ответственности за введение военного положения, которое является нарушением конституции. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан страны «защитить демократию».

В итоге, депутаты отменили решение президента Южной Кореи в ходе голосования. На фоне происходящих в стране событий на улицах Сеула появилась военная техника.