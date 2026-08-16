Крематории Германии переполнились из-за жары

Аномальная жара привела к резкому росту смертности в Германии, инфраструктура ритуальных услуг в ряде регионов оказалась перегружена. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine .

В городе Оффенбах на федеральной земле Гессен местный крематорий столкнулся со сверхнагрузкой, а холодильники оказались заполнены.

Чтобы справиться с наплывом, управляющая кладбищами и крематорием компания ESO установила специальную охлаждаемую палатку в качестве временного транзитного морга.

Тела временно размещали в ней, после чего распределяли и перевозили в менее загруженные крематории соседних регионов. Руководство компании назвало это «некрасивым, но практичным решением».

Переполнение моргов и крематориев связано с рекордными волнами тепла, когда температура в стране в пиковые периоды превышала 40 градусов тепла.