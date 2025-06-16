Красный Полумесяц обвинил Израиль в ударе по своим спасателям в Иране

Глава Красного Полумесяца заявил о двух погибших спасателях при ударах Израиля

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по отряду спасателей иранского отделения Красного Полумесяца. Об этом в интервью агентству IRNA заявил глава организации Ахмад Али Нурбала.

Он подчеркнул, что специалисты оказались под атакой, когда прибыли на место для оказания помощи гражданским. В результате налета погибли двое сотрудников гуманитарной миссии.

Нурбала добавил, что сейчас в Иране работают 882 группы помощи из более чем 3400 человек. Они не только помогают раненым, но и занимаются разбором завалов разрушенных зданий для поиска выживших, эвакуируют людей в безопасные районы, оказывают психологическую поддержку пострадавшим.

«Спасательные операции проводятся в 21 провинции Ирана. Центр работы и координации Красного Полумесяца перешел на круглосуточную работу» — подчеркнул Нурбала.

Армия обороны Израиля продолжила обстрелы Ирана в рамках начавшейся на минувшей неделе операции «Нация львов». В понедельник, 16 июня, в зону поражения попало здание государственного телеканала IRIB. Оно получило незначительные повреждения. Редакция быстро возобновила трансляцию.