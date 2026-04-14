Красный Крест направил в Иран грузовики с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста передаст Ирану 171 тонну предметов первой необходимости. В Исламскую республику прибыли уже пять машин с гуманитарным грузом, сообщила пресс-служба благотворительной организации.

Машины доставили помощь со складов МККК в Иордании. Волонтеры передали жителям Ирана одеяла, канистры, кухонные наборы, брезент, гигиенические наборы, светильники на солнечных батареях, ведра и матрасы.

Всего организация направила в страну 14 грузовиков с предметами первой необходимости, которые смогут удовлетворить потребности порядка 25 тысяч человек.

Это первая поставка гумпомощи от Красного Креста в Иран с момента эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Грузовики прибудут в республику на этой неделе.

Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали не исключил, что иранское руководство может провести новый раунд переговоров с США. Это произойдет, если Белый дом согласится на выдвинутые Исламской республикой требования.