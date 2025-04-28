Краснов обсудил с генпрокурором Саудовской Аравии вопрос прямого авиасообщения

Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии и будет окончательно решен в ближайшее время. Об этом стало известно на встрече генпрокурора Игоря Краснова со своим коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда отнимает неоправданно много времени, что в свою очередь не в полной мере способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Полагаю, что мы в рамках компетенции могли бы повлиять на разрешение данной проблемы», — сказал Краснов.

Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб обратил внимание, что решение вопроса находится в завершающей стадии.

В середине апреля Краснов посетил Абу-Даби и провел тем несколько рабочих встреч.