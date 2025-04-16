Генпрокурор Краснов в Абу-Даби провел ряд рабочих встреч

В Абу-Даби прошла встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с вице-премьером, заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном и другими политическими деятелями ОАЭ. Об этом сообщило российское надзорное ведомство.

«Личные доверительные отношения президентов наших стран Владимира Путина и его высочества шейха Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна являются фундаментом крепкой дружбы между народами наших стран и взаимоуважительного российско-эмиратского сотрудничества по всем направлениям», — отметил Краснов в приветственной речи.

На встрече генпрокурор рассказал о работе российского надзорного ведомства. Также Краснов подписал с генеральным прокурором Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саифом Аль-Шамси протокол о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Также глава ведомства провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра и Министром внутренних дел ОАЭ шейхом Саифом Бен Заидом Аль Нахайяном.