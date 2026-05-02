«Красавчик с кукурузой» из Стамбула завел пресс-службу и помощников

Альпер Темель, популярный у иностранных туристок как продавец кукурузы в Стамбуле, завел свою «пресс-службу». Перед интервью он согласовывает вопросы с представителями прессы, выяснил корреспондент РИА «Новости» .

Весной этого года обычный продавец кукурузы и жареных каштанов по имени Темель неожиданно стал популярным, особенно среди иностранных туристок. Они называют его «красавчиком». У Темеля почти 850 тысяч подписчиков в Instagram*, а иногда он проводит прямые эфиры в TikTok, где поклонницы присылают ему подарки.

Одно из узбекских турагентств даже использует его фотографию для рекламы «кукурузного тура в Стамбул» стоимостью от 530 долларов. Каждый вечер у тележки Темеля собирается толпа желающих сфотографироваться с продавцом. Он пока что делает это бесплатно.

«Чтобы получить комментарий Альпера, необходимо сначала направить запрос на электронную почту, после этого журналисту сообщат определенную дату, когда необходимо будет приехать и пообщаться», — рассказал РИА «Новости» один из помощников продавца.

Приоритет отдают иностранным СМИ. Без согласования Альпер не дает комментариев.

Темель обычно приходит на причал Каракей в центре Стамбула к вечеру. Днем, особенно в будни, его тележка не пользуется большим спросом.

«Я приехала сюда отдыхать, но раз уж здесь такая достопримечательность, решила приехать познакомиться с таким милым мальчиком. Кукуруза шикарная», — делилась с РИА «Новости» ранее Алиса из Казани, сфотографировавшаяся с Темелем.

