Русофобия в Германии достигла небывалых масштабов, любые проблемы связывают с Россией. Посол Сергей Нечаев сообщил об этом в интервью NachDenkSeiten .

«Русофобия де-факто стала одним из краеугольных камней внутриполитической повестки дня, призванной оправдать радикальную трансформацию социально-экономической модели в пользу всеобъемлющей милитаризации», — сказал он.

Почти каждый день, по словам дипломата, появляются новости о шпионах, гибридных атаках и дезинформации. Нечаев заявил, что любые технические неполадки в инфраструктуре Германии сразу приписываются российским спецслужбам.

Такого уровня русофобии, как сейчас, в Германии не было даже в период холодной войны, сказал он. Он добавил, что дипмиссия регулярно сталкивается с отказом немецких властей, компаний и банков от сотрудничества по политическим мотивам.

