Эстония начала подготовку к строительству военного городка на границе с Россией

В эстонском городе Нарва на границе с Россией построят первый военный городок для размещения подразделения Сил обороны. Об этом заявил руководитель проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью изданию ERR .

Строительство основного военного городка планируют завершить летом 2028 года, работы начнутся в конце текущего года. На первом этапе предусмотрено размещение 150 военнослужащих, при этом общая вместимость городка рассчитана на 1000 человек.

По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве разместят подразделение 1-й пехотной бригады, постоянно там будут служить около 200 военных.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап», — уточнил Воогма, добавив, что для начала предусматривается размещение 150 военнослужащих.

Ранее власти Эстонии сообщили, что планируют закупать у Украины системы дальнего поражения и БПЛА по условиям соглашения о сотрудничестве.