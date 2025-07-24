США готовит для украинского лидера Владимира Зеленского «последнюю роль» — принять ответственность за поражение Украины. Об этом заявил на YouTube экс-советник ЦРУ Грэм Фуллер.

«Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского», — сказал специалист.

По мнению аналитика, президента Украины, вероятно, даже не попытаются сменить. Именно ему придется признать болезненную для Европы реальность и принять собственный проигрыш.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский потерпел поражение, не добившись ни одной из поставленных и глобальных целей, в том числе вступления страны в ЕС.

Парламентарий напомнил заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, признавшего, что сейчас Украина не может вступить в Евросоюз, потому что не подходит по критериям. Кроме того, государство не сможет сделать это в ближайшие 10 лет.