Президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение, не сумев добиться ни одной из озвучивавшихся им глобальных целей, в частности, о вступлении страны в Евросоюз. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Парламентарий напомнил о словах канцлера Германии Фридриха Мерца, признавшего, что в настоящее время Украина не соответствует критериям, необходимым для вхождения в состав Евросоюза. Мало того, Киев не сможет это сделать в ближайшие 10 лет.

Дубинский назвал это «поражением всей идеологической доктрины Зеленского». Теперь для украинцев ни ЕС, ни НАТО не являются доступными.

«Хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит. Но ни туда, ни сюда ослов решено не брать. Ну, хоть сказали», — иронично подметил депутат.

Ранее Дубинский объяснил действия президента США Дональда Трампа после 50-дневного ультиматума России. По его словам, глава Белого дома оценивает, кто окажется слабее — Россия, Украина или ЕС, чтобы не поставить на проигравших.