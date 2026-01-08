Отсутствие результатов на переговорах «коалиции желающих» подчеркивают бессилие Европы и смешат русских. Об этом в эфире телеканала CNEWS заявил французский политолог Александр дель Валль.

Участникам «коалиции желающих» «грустно, потому что они застряли в гордиевом узле», отметил политолог. Либо Европа проигрывает, либо «теряет все». При этом европейцы продолжают давать обещания, не в силах ничего сделать. Европа оказалась отодвинута на периферию принятия решений.

«Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!» — резюмировал дель Валль.

США отказались подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих». Окончательная декларация в итоге подписали лишь участники «коалиции желающих».