«Коверный клоун в ударе». Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона

Владимир Зеленский во время брифинга разыграл сценку, изображая телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» .

Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский сообщил президенту Франции, что в данный момент он разговаривает со средствами массовой информации, и пообещал перезвонить через 15-20 минут.

«Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось», — отметил Медведев.

Медведев сказал, что поведение Зеленского напомнило ему случай из 90-х. Проходило заседание правления компании среднего уровня. Генеральный директор, к удивлению всех присутствующих, объявил: «Через пять минут мне позвонит премьер-министр».

И действительно, звонок раздался. Он взял трубку и, сохраняя уверенный тон, сказал: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И, не говоря больше ни слова, резко бросил трубку. Все присутствующие, мягко говоря, были в недоумении. А директор с видом победителя продолжил совещание. Кто звонил и по какому поводу, так и не удалось узнать.

Ранее Медведев назвал лютой выволочкой для Зеленского скандал, который произошел во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал итог встречи полезным и призвал окончательно остановить военную помощь «нацистской машине».