Вооруженные силы США и Израиля смогли продавить оборону Ирана без серьезных проблем, а система ПВО страны и вовсе оказалась не готова к массированным ударам. Своим мнением о происходящем на Ближнем Востоке поделился военный корреспондент Александр Коц .

Коц заметил, что союзники не сумели быстро найти и уничтожить все пусковые позиции иранских ракет, поэтому ответ страны вышел таким масштабным. При этом первостепенные удары по высшему военному и политическому руководству противника показали боевой подход западной военной доктрины.

«В связи с этим возникает вопрос: почему мы уже четыре года жеманничаем с рядом украинских военных и политических деятелей?» — задался вопросом военкор.

Эскалацию на Ближнем Востоке он связал с перспективами поставок вооружения Украине. Киеву теперь может не хватить новых партий зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot, поскольку расчеты на американских базах не экономят боекомплекты.

«Чем бы ни завершилась война с Ираном, арсеналы США и их союзников значительно опустеют», — заметил Коц.

Еще один вывод коснулся внутриполитического эффекта от военной операции: ставка Соединенных Штатов на массовые протесты в Иране и свержение власти народом не сработала. Военкор отметил, что общее горе, наоборот, сплотило нацию и консолидировало ее вокруг власти.

Ранее Коц заявил, что слова президента США Дональда Трампа об уничтожении ракетной промышленности Ирана делают действия России на Украине легитимными, особенно на фоне ударов ВСУ ракетами «Фламинго» и разговоров о передаче ядерного оружия киевскому режиму.