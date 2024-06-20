Котлеты с пюрешкой? Чем угостили Путина на приеме Ким Чен Ына

Путину в Пхеньяне предложили салат из лангуста и тхань из курицы

Президенту России Владимиру Путину и другим членам правительственной делегации на приеме в Пхеньяне предложили блюда традиционной корейской кухни. Меню государственного приема опубликовало РИА «Новости» .

В качестве холодных закусок участникам делегации предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром.

На горячее — тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, тушеную в виде белого цветка треску, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. А на десерт гости приема угостились мороженым из голубики и шоколадным печеньем.

Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. После результате переговоров с лидеров КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Документ, в том числе, предполагает, что Россия и КНДР будут поддерживать друг друга в случае внешней агрессии.