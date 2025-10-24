Встреча президента Украины Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше была похожа на шутку. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков», — написал он.

По мнению журналиста, Зеленский и Карл III следуют чужому сценарию, ведь им плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни.

Прием украинского лидера состоялся в Виндзорском замке перед личной беседой с премьер-министром Киром Стармером. Во время встречи с королем Карлом III в Лондоне Зеленский нарушил протокол. Он повернулся спиной к монарху. Подобным образом ранее поступил президент США Дональд Трамп.