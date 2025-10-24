Косплеит Трампа? Зеленский нарушил протокол на встрече с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил протокол во время визита в Великобританию. Глава киевского режима повернулся спиной к королю Карлу III, сообщил в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

На видео запечатлено, как Зеленский и монарх подошли к строю королевских гвардейцев. При этом украинский лидер проходит вперед, оставляя Карл III позади. После этого он вместе с командиром гвардии шествует вдоль строя, а король Великобритании идет за ними следом.

Юнашев напомнил, что своей выходкой Зеленский напомнил ему поведение президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома повернулся спиной к Карлу III в аналогичной ситуации.

«А кто это тут у нас пытается косплеить поведение Трампа?» — написал иронично журналист.

Зеленский прибыл в Лондон на заседание «коалиции желающих». Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах обсудить с союзниками поставки дальнобойного оружия на Украину.