Кошта заявил о подготовке ЕС к возможным переговорам с Россией

Глава Европейского совета Антониу Кошта начал обсуждение с лидерами стран Евросоюза вопроса о возможных переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным журналистов, европейские политики уже начали подготовку к возможному диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Кошта отметил, что у таких переговоров есть потенциал.

«Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — сказал он.

Глава Евросовета добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы поддерживает Евросоюз в этом направлении.

В феврале на пресс-конференции в Киеве Кошта заявлял, что России нельзя позволить добиться выгодных для себя условий в рамках урегулирования украинского вопроса.