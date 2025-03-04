Кошмарный юбилей: отпуск в Таиланде закончился для пенсионерки разрывом кожи из-за инфекции

Daily Mail: в Таиланде у туристки гнойник в горле вскрылся на коже снаружи

Британская туристка отправилась с мужем в Таиланд, чтобы отпраздновать 50-летие брака, но попала в больницу из-за разрыва гнойника на шее, образовавшегося из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Супруги Памела и Джон Гейтхаус, решили посетить Таиланд, чтобы отметить свою золотую свадьбу, пока они находились на зимовке в Индии.

Перед поездкой Памела обратилась за медицинской помощью из-за дискомфорта в горле. После обследования врачи объявили, что у нее инфекционный тонзиллит — воспаление миндалин.

Не придав значения заболеванию, пара все же отправилась в Таиланд. Но в Бангкоке состояние женщины значительно ухудшилось, и в одну из ночей у нее на шее разорвался гнойник, который образовался из-за воспаления миндалин в горле. Женщину срочно госпитализировали и провели компьютерную томографию, которая показала, что тонзиллит вызвал осложнения и привел к развитию бактериальной инфекции.