Кошмарный юбилей: отпуск в Таиланде закончился для пенсионерки разрывом кожи из-за инфекции
Daily Mail: в Таиланде у туристки гнойник в горле вскрылся на коже снаружи
Британская туристка отправилась с мужем в Таиланд, чтобы отпраздновать 50-летие брака, но попала в больницу из-за разрыва гнойника на шее, образовавшегося из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Супруги Памела и Джон Гейтхаус, решили посетить Таиланд, чтобы отметить свою золотую свадьбу, пока они находились на зимовке в Индии.
Перед поездкой Памела обратилась за медицинской помощью из-за дискомфорта в горле. После обследования врачи объявили, что у нее инфекционный тонзиллит — воспаление миндалин.
Не придав значения заболеванию, пара все же отправилась в Таиланд. Но в Бангкоке состояние женщины значительно ухудшилось, и в одну из ночей у нее на шее разорвался гнойник, который образовался из-за воспаления миндалин в горле. Женщину срочно госпитализировали и провели компьютерную томографию, которая показала, что тонзиллит вызвал осложнения и привел к развитию бактериальной инфекции.
Она очень страдает. У нее там одна большая открытая рана, от верхней части груди до самого плеча.
Джон Гейтхаус
муж пострадавшей
Памела перенесла четыре хирургические операции по удалению омертвевших тканей. Также ей назначили вакуумную терапию, чтобы улучшить насыщение тканей кислородом и ускорения процесса заживления.
Помимо самого воспаления, семья столкнулась с проблемой возвращения женщины в Великобританию, так как она страдает хронической обструктивной болезнью легких. Это осложняет не только ее выздоровление, но и транспортировку, во время которой нужно обеспечить должный уход за больной.
Джон Гейтхаус попросил друзей и близких финансово поддержать пару, чтобы организовать безопасную перевозку жены обратно в Великобританию. По его словам, он переживает, что в частной больнице его жену могут просто оставить умирать, если пара не сможет заплатить за услуги.
Ранее российские туристы пожаловались на массовые случаи заражения лихорадкой денге после поездок в Таиланд. Также об увеличении количества пациентов, у которых диагностировали денге, сообщили и власти Вьетнама.