Косачев допустил начало большой войны

Иран неизбежно ответит Израилю на массированную атаку. Избежать полномасштабной войны получится только с помощью осуждения ударов ЦАХАЛ, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке накаляется все больше. По его словам, атаку Израиля на исламскую республику нельзя оправдать ни с правой, ни с политической, ни с моральной стороны.

«Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная — только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества», — подчеркнул Косачев.

Сенатор также выразил сомнения в том, что Запад пойдет на это.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что у исламской республики больше нет ограничений в ответе на атаки Израиля. Он назвал удар ЦАХАЛ преступлением, за которым последует возмездие.

Ранее эскалацию напряженности осудил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT. Россия выражает беспокойство в связи с ситуацией.