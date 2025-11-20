Власти Германии потребовали от Украины расследовать коррупционный скандал, но не откажутся от поддержки киевского режима. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, его слова привело агентство Reuters .

«Коррупционный скандал и все относительно обвинений должно быть расследовано, без всякого сомнения», — заявил дипломат.

Вадефуль напомнил, что канцлер Фридрих Мерц также заявлял об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мы на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не будем ослаблять усилия по поддержке Украины», — добавил министр.

Коррупционный скандал на Украине начался после начала проведения масштабной операции под названием «Мидас» антикоррупционными органами страны. Следствие считает, что в преступной схеме участвовали как действующие, так и бывшие члены кабмина республики.

Ранее бывший премьер Николай Азаров Украины назвал главарей всех коррупционных схем страны.