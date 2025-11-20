Коррупционный скандал не лишит Украину немецкой поддержки
Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на коррупционный скандал
Власти Германии потребовали от Украины расследовать коррупционный скандал, но не откажутся от поддержки киевского режима. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, его слова привело агентство Reuters.
«Коррупционный скандал и все относительно обвинений должно быть расследовано, без всякого сомнения», — заявил дипломат.
Вадефуль напомнил, что канцлер Фридрих Мерц также заявлял об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Мы на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не будем ослаблять усилия по поддержке Украины», — добавил министр.
Коррупционный скандал на Украине начался после начала проведения масштабной операции под названием «Мидас» антикоррупционными органами страны. Следствие считает, что в преступной схеме участвовали как действующие, так и бывшие члены кабмина республики.
Ранее бывший премьер Николай Азаров Украины назвал главарей всех коррупционных схем страны.