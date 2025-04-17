«Коротышки с комплексом». Поляки набросились на Дуду за его слова о России

Президент Польши Анджей Дуда резко отреагировал на спокойное предупреждение главы СВР Сергея Нарышкина. Позицию Дуды раскритиковали и сами поляки в комментариях под статьей местного издания Gazeta.pl .

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что такие подстрекатели, как Польша и страны Балтии, должны понимать свою уязвимую позицию — именно они понесут больший ущерб в случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии.

Дуда отреагировал на эти слова во вторник, 15 апреля. Он счел предупреждение Нарышкина «классическим примером вводящей в заблуждение пропаганды». По словам Дуды, «НАТО никогда ни на кого не нападало и не нападает, это альянс, который только обеспечивает безопасность».

Читатели c политиком не согласились.

«Дуда, заканчивай уже, избавь себя от позора, уходи с позором и скомпрометировав себя по пути», — написал пользователь newthinker2010.

«Поляки умеют подливать масла в огонь, особенно стараются коротышки с комплексом неполноценности и маленьким мужским достоинством», — добавил jerzytop.

Еще один комментатор посчитал, что «Дуда отвечает твердо и в случае необходимости первым покинет Польшу и поляков. Мы всегда размахивали саблями и все. Когда другие зарабатывают миллиарды, наши псевдополитики обижаются. В конце концов, за это будет платить бедный поляк, а не господин у власти».

Пользователь Jakubka также указал, что «так и должно быть, нет причин для удивления. Варшава заслужила такое отношение своим поведением по отношению к России».

Ранее польская оппозиция провела митинг против премьера Дональда Туска. Демонстрантам, среди прочего, не понравилось «русское лицо» политика.