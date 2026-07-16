Королевского питона нашли в бюстгальтере у канадки в аэропорту Амстердама

Королевского питона нашли в бюстгальтере гражданки Канады в аэропорту Амстердама. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров страны.

«Канадку не напугала змея-удав. В конце концов, она пыталась пронести на борт самолета питона в бюстгальтере. Охраняемая змея была обнаружена во время досмотра», — отметили в пресс-службе.

Женщина пояснила, что якобы нашла змею в своем отеле. Эта версия вызвала подозрение у инспекторов, которые составили протокол и конфисковали удава. Рептилию отдали в специальный приют.

Недавно в аэропорту Дубая задержали женщину азиатской внешности, которая пыталась провезти в чемодане двух медвежат редкого вида. Дежурный ветеринар констатировал смерть животных, которые принадлежат к вымирающему виду. Медвежата погибли, не выдержав длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолета.