«Королевские драгоценности» под угрозой. Козленок наступил на пах принца Гарри во время «козьей йоги»

Принца Гарри ударил в пах козленок во время занятия йогой на фестивале

ЧП произошло во время летнего фестиваля «Маленькие солдаты Скотти», который проходил в замке Макссток, Уоркшир. В рамках благотворительного мероприятия принцу Гарри предложили «вдохнуть жизнь» в коз в загоне для животных.

«Гарри занял свое место на синем коврике и исполнил вариацию позы дерева, стоя на одной ноге и делая руками козлиные ушки. Ему велели смотреть в глаза козе, и он какое-то время успешно выдерживал взгляд животного, почти соприкасаясь с ним носами», — рассказали авторы статьи.

Принц лежал на спине, когда по нему пробежался козленок и наступил ему на промежность. Кто-то из зрителей пошутил, что охрана не смогла защитить «королевские драгоценности».

Принц Гарри вместе с супругой и детьми прибыл в Великобританию на этой неделе. Встреча с королем Карлом III состоялась в резиденции Хайгроув и прошла в закрытом формате.