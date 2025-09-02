Королева красоты Перес разбилась на мотоцикле на «дороге смерти» в Гватемале

Алондра Перес, объявленная мисс Ла-Бланка 2024 года, разбилась на мотоцикле в Гватемале. Трагедия произошла 26 августа на шоссе Сан-Маркос — Кетсальтенанго. Алондра ехала на работу, сообщило издание Mirror .

По словам очевидцев, девушка не справилась с управлением. Ее срочно госпитализировали, состояние королевы красоты было критическим.

Несмотря на усилия врачей, Алондра скончалась на следующий день. Официальную причину ДТП пока не установили, но свидетели считают, что авария могла случиться из-за сложных дорожных условий.

«Мы выражаем соболезнования ее матери, братьям и сестрам, ее общине в Ла-Бланке. Пусть ее душа покоится с миром», — сообщили в местном муниципальном правительстве.

