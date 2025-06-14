Экс-футболиста Бекхэма посвятили в рыцари

Звание рыцаря получил бывший капитан сборной Англии по футболу и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

Из опубликованных в Stories кадрах следует, что теперь при обращении к бывшему футболисту необходимо добавлять титул «сэр», а в случае его жены Виктории — леди.

«Здорово провести время, вдохновляя людей, которые меняют жизнь благодаря инициативам в области экологического образования, традиционного наследия и устойчивой архитектуры», — написал футболист.

В стороне не остался и бывший клуб прославленного футболиста «Манчестер Юнайтед». В своих социальных сетях организация представила форму с надписью «Сэр Бэкхем» и номером семь, под которым футболист выступал в составе команды.

Посвящение Бэкхема в рыцари прошло в субботу, 14 июня. В этот день король Великобритании Карл III отметил свой официальный день рождения. Этот праздник — часть традиции правящей монархии и не зависит от реального дня рождения короля, который появился на свет 14 ноября.

Для футболиста это не первая большая награда. В 2003 году он получил звание офицера ордена Британской империи за свои спортивные достижения.

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