Король маори умер в Новой Зеландии

Король маори умер в Новой Зеландии в возрасте 69 лет

В Новой Зеландии в возрасте 69 лет скончался король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Об этом сообщило издание RZN со ссылкой на пресс-службу канцелярии монарха.

«Утром в пятницу король мирно умер в окружении своей жены Макау Арики и детей Нгаваи Хоно И Те По, Коротанги и Утумоаны», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что король в последнее время находился в больнице, где восстанавливался после перенесенной операции на сердце.

Национальное радио RNZ уточнило, пять дней тело монарха будет находиться в его официальной резиденции в городе Нгаруавахиа на Северном острове, а затем его отвезут к месту упокоения на горе Таупири.

Премьер-министр страны Кристофер Лаксон и бывший премьер Джасинда Ардерн уже выразили свои соболезнования в связи со смертью короля.

Ранее умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес.

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