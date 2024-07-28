Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес

Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес скончался в 85-летнем возрасте в афинской больнице. Некролог написала газета Kathimerini .

Принц Михаил был родственником крупнейших королевских домов, но женился на художнице Марине Карелле, у них родились две дочери, принцессы Александра и Ольга. Он был единственным оставшимся в живых внуком короля Георга I.

«Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю», — указала газета.

В Грецию принц вернулся, чтобы исполнить свой воинский долг. Издание не указало дату и время прощания с принцем.