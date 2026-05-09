Король Малайзии пригласил Путина посетить страну

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим предложил российскому лидеру Владимиру Путину посетить его страну с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Малайзийский король отметил, что страны сохраняют партнерские отношения уже 60 лет и за это время добились значимых результатов.

«Я хотел бы ответить на вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году, для того чтобы отметить эту дату», — подчеркнул он.

Султан Ибрагим добавил, что считает большой честью посетить парад Победы в Москве и отметить исторический момент, отражающий отвагу российского народа.

Путин выразил надежду, что отношения между Россией и Малайзией будут развиваться так же поступательно, как это происходило до сих пор.

Ранее президент встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он поблагодарил гостя за визит, отметив, что для поездки в Москву европейскому политику пришлось проделать долгую дорогу.