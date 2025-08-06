Король Малайзии прибыл на переговоры с Путиным

Верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим, прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече лидеры обсудили развитие российско-малайзийских отношений и важные международные и региональные темы.

Султан Ибрагим пробудет в России до 10 августа. Это первый глава малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Ранее в Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Политики беседовали около трех часов. Они обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между странами.