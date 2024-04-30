Британского короля снова заметили на публике после сообщений о болезни | 360°

Мир 30 апреля 2024, 14:40 Британского короля снова заметили на публике после сообщений о болезни Independent: Карл III вернулся к публичной деятельности на фоне сообщений о раке Stephen Lock/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Король Великобритании Карл III начал возвращаться к общественной деятельности и появился на публике вместе со своей супругой, королевой Камиллой. Об этом сообщила газета Independent.

В издании отметили, что 75-летний британский монарх продолжает проходить лечение от рака. Супружеская чета посетила 30 апреля онкологический центр и встретилась с медицинскими специалистами. На кадрах видно, как монарх поздоровался перед входом с подошедшими к нему британцами и побеседовал с ними.

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Карл III показался на публике спустя долгое время после того, как ему диагностировали рак. Букингемский дворец подтвердил, что состояние монарха улучшается, добавили в газете.

В последний раз пресса заметила короля на пасхальной службе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. В Sky News предположили, что Карл III стал постепенно возвращаться к своим обязанностям.