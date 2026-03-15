Корейский магнат обогатился на закрытии Ормузского пролива

Главным бенефициаром закрытия Ормузского пролива для судоходства стал корейский магнат Га-Хен Чонг. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По версии журналистов, Чонг получает огромную выгоду из-за закрытия водной артерии, так как аренда принадлежащих ему судов взлетела до невиданных прежде цифр.

Чонг владеет компанией Sinokor и до начала военной операции США и Израиля против Ирана купил и перенаправил в Персидский залив шесть нефтяных супертанкеров.

После переполнения региональных нефтяных хранилищ в регионе компания Чонга начала в аренду сдавать корабли для хранения сырья по цене 500 тысяч долларов в день, что в 10 раз дороже, чем в 2025 году.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме США и Израиля. Он подчеркивал, что многие страны не используют его из-за мер безопасности.