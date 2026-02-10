Корейский чиновник извинился за идею импортировать девственниц ради рождаемости

Губернатор Цзиндо извинился за слова об импорте девственниц в Корею

Губернатор южнокорейского округа Цзиндо Ким Хи Су принес извинения после резонансного высказывания о необходимости импортировать девственниц из других стран, чтобы повысить рождаемость. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Высказывание вызвало жесткую реакцию. Политика вывели из рядов Демократической партии: решение приняли единогласно. Кроме того, запись государственного телеэфира, в которой прозвучала спорная фраза, впоследствии отредактировали. Фрагмент речи чиновника вырезали из трансляции.

Ранее Ким Хи Су, рассуждая о демографическом кризисе и стремительном сокращении населения, предложил провокационную меру как способ переломить негативную тенденцию. Он заявил, что проблема особенно остро проявляется в провинции Южная Чолла: на этот регион приходится примерно 20% совокупной убыли населения.

Борьбу за рождаемость продолжают обсуждать и в России. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к сайтам для взрослых для бездетных россиян, чтобы повысить их мотивацию к созданию семьи.