Ракетные катера Тихоокеанского флота отработали одиночный бой в Японском море

Ракетные катера Р-297 и Р-29 Тихоокеанского флота России на морском полигоне залива Петра Великого в Японском море отработали бой одиночным кораблем с условным противником. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщило РИА «Новости» .

Экипажи выполнили зачетные артиллерийские стрельбы по воздушным, береговым и морским целям, а также по авиации и береговым позициям условного противника.

Моряки в ходе учения выполнили пуски крылатой ракеты «Москит» по условному противнику. Военные отработали алгоритм действий при выходе на ракетную атаку, за исключением фактического пуска.

Кроме того, экипажи катеров провели учения по отражению атак водных и воздушных беспилотников, противодиверсионной борьбе во время стоянки на незащищенном рейде и за живучесть на ходу.

