Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны в конце июля

С 27 по 30 июля корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны. Об этом сообщили в Минобороны Кубы в Facebook*.

«В порт Гаваны совершит рабочий визит группа кораблей Балтийского флота РФ, состоящая из учебного корабля „Смольный“, патрульного корабля „Неустрашимый“ и танкера „Ельня“», — указали в пресс-службе ведомства.

В рамках визита российские моряки примут участие в особой программе, включающей визит вежливости к командующему Революционными морскими вооруженными силами Кубы, губернатору кубинской столицы. Гости также смогут посмотреть культурные и исторические достопримечательности Гаваны.

Минобороны Кубы подчеркнуло, что визит кораблей других стран является исторической практикой.

Россия и КНР недавно провели совместные учения в Южно-Китайском море. Моряки отработали тактику ведения боя, организацию противовоздушной обороны кораблей и другие важные задачи.

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