Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море

Business Insider: танкер ВМС США столкнулся с объектом в Аравийском море

Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке пострадал в результате столкновения с неустановленным объектом в Аравийском море. Об этом сообщило издание Business Insider .

«Развернутый на Ближнем Востоке топливный корабль ВМС США получил повреждения в после того, как во что-то врезался», — отметил источник.

По предварительным данным, столкновение USNS Big Horn произошло с неким неподвижным объектом. Из членов экипажа в результате ЧП никто не пострадал.

Еще во вторник судно находилось у берегов Омана, началась его буксировка в близлежащий порт. Причина произошедшего и масштаб повреждений на данный момент неизвестны. Журналисты уточнили, что танкер имел важнейшее значение для операций пятого флота США в регионе.

Ранее хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум танкерам в Красном море.