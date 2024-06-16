«Достигли целей». Хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум танкерам

Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и два танкера у своего побережья

Фото: РИА «Новости»

Хуситы нанесли удары по американскому эсминцу и двум танкерам. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, американский военный корабль и танкер Captain Paris атаковали  в акватории Красного моря. По первому нанесли удары баллистическими, а по второму — противокорабельными ракетами. Судно для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергли ударам беспилотников в Аравийском море.

«Все три операции успешно достигли своих целей», — добавил он.

Ранее хуситы обстреляли ракетами украинский корабль Verbena в Аденском заливе, после удара на судне возник пожар. Одного члена экипажа эвакуировали на вертолете из-за полученного ранения.

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