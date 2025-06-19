Корабль Starship взорвался перед десятым тестовым запуском

Во время подготовки к десятому тестовому запуску взорвался корабль Starship американской компании SpaceX. Трансляцию вели в соцсети X .

Взрыв на испытательном космодроме Starbase прогремел в 23:00 18 июня по местному времени (в 07:00 19 июня — по московскому).

«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась зона безопасности, и весь персонал находится в безопасности и на связи», — отметили в компании.

В SpaceX заверили, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Тем не менее им нельзя приближаться к площадке, пока идут работы по обеспечению безопасности.

Авария произошла во время заправки перед длительным прожигом двигателей. На видео можно заметить разрыв в районе грузового отсека, где походят магистрали до носовых баков и находятся композитные баллоны высокого давления.

Это уже не первое ЧП при испытаниях Starship — предыдущие запуски также сопровождались техническими проблемами. Например, отметил RT, девятый запуск не удался из-за потери ускорителя.

В марте SpaceX потеряла связь с космическим кораблем во время восьмого тестового запуска Starship, состоявшегося в Техасе. Позже организация сообщила, что при выводе аппарата на орбиту произошел «быстрый демонтаж».