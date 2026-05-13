Корабль смерти во Франции. 1700 человек заперли на круизном лайнере после гибели пассажира

Во Франции изолировали 1,7 тысячи человек на лайнере из-за кишечной инфекции

Французские власти заблокировали в порту Бордо круизный лайнер Ambition. На его борту находятся более 1700 человек, они не могут сойти на берег из-за вспышки гастроэнтерита, сообщил телеканал France 24 .

Решение поместить людей на карантин приняли после того, как во время круиза на лайнере скончался мужчина. У него были симптомы норовируса, крайне заразной формы гастроэнтерита.

Пока симптомы норовирусной инфекции выявили у 50 человек. Всех заболевших изолировали в каютах. На судне задействовали усиленные санитарные и профилактические протоколы.

«Нет оснований связывать эту вспышку на круизном судне, прибывшем из Белфаста и Ливерпуля, со случаями хантавирусной инфекции, выявленными на судне MV Hondius», — заявили французские власти.

Специальная медицинская бригада уже взяла у пациентов анализы. Первые экспресс-тесты наличие норовируса не подтвердили.

Людей выпустят с корабля, как только больница Бордо предоставит результаты более детальных тестов, они либо исключат, либо подтвердят вспышку норовируса на борту Ambition.

В апреле на лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавирусной инфекции. Несколько человек умерли, пожилая француженка попала в реанимацию.