Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»

Путин: корабль НАТО следил за испытаниями ракеты «Буревестник»
Разведывательный корабль НАТО контролировал процесс испытаний «Буревестника». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков ракеты в Кремле.
«В зоне и вовремя проведения испытаний „Буревестника“ 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что российская сторона никак не мешала его работе. Тому есть доказательства.
О завершении испытаний крылатой ракеты стало известно 26 октября. По дальности полета «Буревестник» обогнал все известные в мире ракеты. На тестовом пуске он преодолел 14 тысяч километров.