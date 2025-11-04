Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»

Разведывательный корабль НАТО контролировал процесс испытаний «Буревестника». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков ракеты в Кремле .

«В зоне и вовремя проведения испытаний „Буревестника“ 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российская сторона никак не мешала его работе. Тому есть доказательства.

О завершении испытаний крылатой ракеты стало известно 26 октября. По дальности полета «Буревестник» обогнал все известные в мире ракеты. На тестовом пуске он преодолел 14 тысяч километров.