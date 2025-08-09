Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым покинул МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В состав экипажа входят российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавтJAXA Такуя Ониси.

Корабль планируют приводнить у побережья Калифорнии 9 августа.

«Ждем возвращения Кирилла Пескова — на Земле его встретит наш космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее пресс-служба корпорации сообщила, что к МКС пристыковался корабль с экипажем миссии Crew-11. Стыковка к модулю Harmony завершилась 2 августа.

В состав миссии вошли астронавты Олег Платонов, Кимия Юи, Майкл Финк и Зина Кардман. Полет состоялся в рамках соглашения между американским агентством и «Роскосмосом».