Корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

В США состоялся запуск космического корабля Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщила компания SpaceX в социальной сети Х.

Там также опубликовали видео, на котором видно, как ракета отрывается от земли.

«Запуск», — написали авторы поста.

По данным NASA, запуск корабля с помощью носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-33 произвели в 02:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 по московскому времени). Корабль взлетел со стартового комплекса базы Космических сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал во Флориде.

В начале августа корабль Crew Dragon с российскими космонавтами пристыковался к МКС.