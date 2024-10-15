Копнули старину. В Китае нашли гробницу древнего правителя с предметами роскоши

Xinhua: в КНР раскопали гробницу возрастом около пяти тысяч лет

Китайские археологи обнаружили царскую гробницу возрастом около пяти тысяч лет, сообщило агентство Xinhua . В ходе раскопок специалисты обнаружили более 350 различных артефактов.

Гробница площадью 17 квадратных метров находится на территории города Юнчэн. Внутри нее были нашли предметы роскоши — по мнению историков, это могила древнего правителя. Пока что неизвестно, кому конкретно она принадлежит. Авторы статьи уточнили, что руины древнего поселения Ванчжуан — место, где обнаружили гробницу — датируются примерно 4000 — 2600 годами до нашей эры.

На месте строительства жилого дома в Великом Новгороде обнаружили клад. В нем было около 1900 предметов, включая монету X века.