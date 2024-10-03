Монету Х века нашли на месте строительства дома в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на месте строительства будущего жилого дома обнаружили монету 974–975 годов и другие ценные вещи. Об этом написал сайт «Государственные новости».
По информации Института археологии РАН, здесь в XII–XV веках находилась усадьба богатого горожанина. Всего на территории площадью 132 квадратных метра было найдено около 1900 предметов, включая свинцовые печати, товарные пломбы и металлические украшения.
Монеты находилась в денежно-вещевом кладе, спрятанном в яме. Среди них встречаются восточные, византийские и западные, говорится в сообщении.
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