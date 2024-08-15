Копию фрегата Петра I не пустили на фестиваль во Франции

Фрегат России «Штандарт» не пустили в порт во Франции

Российскому фрегату «Штандарт» запретили вход в порт города Гранвиль для участие в фестивале «Рабочие паруса». Об этом сообщило издание La Manche Libre .

Указ о запрете выпустила префектура департамента Манш. Копия построенного Петром I корабля не сможет войти в порт Гранвиль и принять участие в фестивале парусных судов из-за санкций. Историческим судам, плававшим под флагом России до февраля 2022 года, запретили появляться в портах стран Евросоюза.

На фестиваль «Рабочие паруса», который пройдет с 21 по 25 августа, «Штандарт» пригласило сообщество коммун. Префект Манша запретил пускать фрегат не только в Гранвиль, но и другие порты департамента. Все мероприятия с его участием отменили.

Российский парусник не пускали в другие порты Франции и Испании. Пополнять запасы провизии морякам помогали жители острова Иль Аруса.