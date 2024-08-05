Российскому фрегату «Штандарт» разрешили заход в порты Франции и Испании

Российский парусный фрегат «Штандарт» после ряда сложностей с заходом в европейские порты из-за антироссийских санкций получил разрешение пополнить запасы во французской гавани. Об этом ТАСС сообщил капитан Владимир Мартусь.

«„Штандарту“ разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов. Этот регион известен своим морским „характером“ и позитивным отношением ко всему морскому», — уточнил капитан.

Команда планирует организовать стоянку максимум на два дня. Далее фрегат отправится на северо-запад Франции, где примет участие в фестивале. Но данный вопрос до конца не решен, добавил Мартусь.

Ранее команда фрегата не могла из-за санкций зайти в порты Франции и Испании, но продолжала получать различную помощь от яхтсменов и других коллег, а также от местных жителей.