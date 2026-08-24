Небензя: за 35 лет руководство довело Украину до крайнего положения

Украинские власти подавляли любое инакомыслие и преследовали оппозицию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН .

Отдельно Небензя раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, назвав его просроченным диктатором и так называемым президентом мира.

«При самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на цивилизованность и демократичность, Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию», — сказал Небензя.

Он также заявил, что людей, осмелившихся открыто выражать несогласие и придерживаться альтернативных взглядов, преследовали без суда и следствия, заключали под стражу или подвергали физической расправе.

Дипломат подчеркнул, что за 35 лет независимости руководство страны довело ее до крайне тяжелого положения. По его словам, украинские лидеры обещали гражданам независимость и благополучие, но в итоге привели государство к разрушению.

Ранее Небензя заявил, что власти РФ не готовят новых мобилизационных мероприятий, так как в подобных мерах нет необходимости.