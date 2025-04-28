Театр Laak в Гааге отменил концерт ансамбля «Altro Coro» Российской академии музыки имени Гнесиных. В пресс-службе посольства России в Гааге заявили РИА «Новости» , что это решение было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в Нидерландах.

Мероприятие под названием «Симфония Победы» должно было состояться в прошедшее воскресенье, 27 апреля.

В дипмиссии пояснили, что хотя театр является частным и принимал это решение самостоятельно, оно согласуется с антироссийским курсом Нидерландов и сложившейся в голландском обществе атмосферой искусственно раздуваемой русофобии.

По словам представителя посольства, театр открыто связал свое решение с политикой в отношении России.

«Мы сожалеем, что люди, которые хотели насладиться выступлением профессионального коллектива — это же хор, российская академия имени Гнесиных — не смогли этого сделать. Репертуар хора состоял из песен военных лет, которые многие с удовольствием послушали бы. К сожалению, этого не случилось», — отметил он.

В посольстве добавили, что другие российские концерты в Нидерландах пока не планируются.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на признаки неонацизма в решении Министерства иностранных дел Германии ввести ограничительные инструкции для россиян в рамках празднования Дня Победы.