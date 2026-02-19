Контроль над ООН и военная база. Что скрыл Трамп за Советом мира?

США направят в Совет мира $10 миллиардов

США выделят 10 миллиардов долларов новому Совету мира. Об этом заявил президент Дональд Трамп на первом заседании организации в Вашингтоне, трансляцию его выступлений вела пресс-служба Белого дома на официальном сайте .

Американский лидер обратил внимание, что ряд стран-членов нового совета выделил более семи миллиардов долларов на помощь в секторе Газа.

«Я рад сообщить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более семи миллиардов долларов в пакет мер по оказанию помощи. Соединенные Штаты собираются внести в Совет мира 10 миллиардов долларов», — объявил Дональд Трамп.

В той же речи президент США отметил, что ХАМАС, вероятно, согласится на полное разоружение в рамках сделки.

Отдельную часть выступления политик посвятил ООН. Он пообещал, что США выделят деньги этой организации.

«Совет мира будет фактически контролировать Организацию Объединенных Наций и следить за ее надлежащим функционированием», — добавил Трамп.

Всемирный банк, ООН и Евросоюз оценивали стоимость восстановления сектора Газа в 70 миллиардов долларов. На что пойдут собранные Трампом деньги, пока неизвестно.

Газета The Guardian утверждала, что администрация Белого дома планирует построить в Газе военную базу на 5000 человек. Этот объект станет оперативным центром для Международных сил стабилизации.