Контроль, давление, интеграция. На Западе заговорили о тайном плане Кремля по Украине

Foreign Affairs: Россия планирует установить контроль над Украиной в три этапа

Россия рассчитывает добиться подчинения Украины в три этапа, написал журнал Foreign Affairs . Издание утверждает, что Москва стремится закрепить успехи на фронте и в долгосрочной перспективе использовать экономическое и политическое давление для установления контроля над Киевом.

Этап первый — военный

По данным Foreign Affairs, первый этап предполагает установление контроля над украинскими территориями, чтобы оставшаяся часть страны могла существовать якобы только с согласия России. Авторы отмечают, что речь может идти о Харькове, Николаеве и Одессе, что полностью отрезало бы Украину от Черного моря.

Этап второй — давление и зависимость

Второй этап, как пишет журнал, должен опираться на другие методы. В этот период Россия, по версии Foreign Affairs, будет добиваться лояльности Киева с помощью экономических рычагов и управляемых политических процессов, сохраняя при этом военное давление как фактор сдерживания.

Этап третий — интеграция

Завершающий этап, по версии авторов статьи, якобы предполагает фактическое включение Украины в сферу влияния России — аналогично тому, как Москва выстраивает отношения с Минском.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Будапешт станет для Москвы предпочтительным местом встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу и выразит готовность начать подготовку к саммиту.